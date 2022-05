Jorge Jesus assume que quer voltar ao Flamengo, mas só espera até 20 de maio

"No Brasil, só me interessa treinar o Flamengo. Já basta o que sofri, em Portugal, por trocar o Benfica pelo Sporting", sublinha.

Em entrevista ao jornalista brasileiro Renato Mauricio Prado, do portal "UOL Esporte", o treinador lembra que o um eventual regresso ao clube com que conquistou Brasileirão e Libertadores depende de terceiros.

Com "JJ" o Flamengo teria hegemonia, diz o próprio



Sob o comando de Paulo Sousa, o Flamengo soma 14 vitórias, seis empates e três derrotas. Perdeu a final do campeonato Carioca e a Supertaça do Brasil (esta nas grandes penalidades), encontra-se no 12.º lugar do Brasileirão e lidera o grupo H da Taça Libertadores, apesar do empate do último jogo, frente ao Talleres de Pedro Caixinha.



Jorge Jesus acredita que, com ele, o sucesso estaria garantido: "Esta equipa mexe comigo. Incomoda-me vê-la em dificuldades. Tenho a certeza de que se eu tivesse continuado teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais."

A justificação para a saída do Flamengo, em julho de 2020, é a pandemia, que para Jorge Jesus foi "algo absolutamente inesperado e devastador".

"Fiquei completamente só. (...) Era muito difícil. Quando surgiu o convite do presidente do Benfica, um velho amigo, pareceu-me a melhor opção. Inclusive para voltar a viver perto da minha família", esclarece.