Vizela confirma que vai a jogo frente ao FC Porto

"A meio da tarde, depois de saber exatamente com que jogadores pode contar, a equipa reuniu-se para o estágio possível e apresentar-se-á em campo, naturalmente, com a alma e ambição de sempre", esclarece a nota.

O clube minhoto tem um total de nove jogadores infetados, já anunciados na quarta-feira. Os testes PCR realizados no dia de ontem deram ainda mais 11 inconclusivos, que hoje se confirmaram sendo todos negativos.

"Tendo o Vizela número suficiente de jogadores disponíveis para cumprir os regulamentos, entre jogadores da equipa principal, sub-23 e sub-19, o jogo desta noite vai realizar-se, ainda que com as limitações inerentes a todo este processo e às baixas acumuladas", pode ler-se na nota.

O Vizela confirmou, em comunicado, que vai a jogo frente ao FC Porto, esta quinta-feira, para os quartos de final da Taça de Portugal, apesar do surto de Covid-19 que afeta a equipa minhota .

Presidente da SAD confirma a Bola Branca que o Viz(...)

O clube conta com 9 jogadores infetados mais 3 elementos da estrutura. A estes juntam-se mais sete indisponíveis por outros motivos: cinco lesionados, um castigado e outro jogador na Taça das Nações Africanas.

O presidente da SAD do Vizela afirmou, em Bola Branca, que a competição fica "desvirtuada" com a realização do jogo.

"Iremos encarar o jogo da mesma forma, mas é diferente não irmos com todas as armas. Mas, a ir a jogo, vamos dar tudo. Os regulamentos estão a ser cumpridos, mas obviamente que fica um pouco desvirtuada a competição, e sendo esta Taça bastante importante fica desvirtuada. Mas não podemos fazer nada, é o que é", lamenta o dirigente minhoto.

Apesar das limitações, o Vizela vai mesmo receber o FC Porto esta quinta-feira, às 20h45, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

[Atualizado às 16h30]