Vizela-FC Porto está nas mãos da delegada de saúde

Com a equipa de sub-23, o Vizela tem um número suficiente de jogadores disponíveis para preencher na totalidade o banco de suplentes frente ao FC Porto. No entanto, a delegada de saúde pode ordenar o isolamento profilático de todo o plantel das equipas principal e de sub-23. Se isso acontecer, o Vizela-FC Porto será automaticamente adiado.

"Não posso confirmar que o jogo vai mesmo realizar-se, porque estamos a aguardar por uma decisão da delegada de saúde. Só ela pode decidir se há jogo. Ainda vamos fazer mais uma bateria de testes antigénio, porque, claramente, temos um foco ativo dentro do Vizela. O treino desta manhã foi cancelado por precaução. A nível regulamentar, neste momento, é possível que o jogo se realize, mas falta a decisão da delegada de saúde e confirmar os casos negativos com testes antigénio", esclarece.

Os testes PCR ao plantel confirmaram dez casos positivos de Covid-19, mais 11 inconclusivos, que são tratados como positivos. Ou seja, contando com os sub-23, há mais de 20 jogadores disponíveis para a partida . Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, faz em entrevista Bola Branca o ponto da situação. Regulamentarmente, há condições para ir a jogo, mas uma decisão das autoridades de saúde pode ditar o seu adiamento.

Taça de Portugal "desvirtuada" se houver jogo



Nesta entrevista a Bola Branca, o presidente da SAD do Vizela assume ter alguma dificuldade em comentar as posições de Federação e FC Porto neste processo. No entanto, admite que os regulamentos estão ser cumpridos. Em todo o caso, Diogo Godinho fala de uma competição desvirtuada caso o jogo seja mesmo realizado esta quarta-feira.



"Iremos encarar o jogo da mesma forma, mas é diferente não irmos com todas as armas. Mas, a ir a jogo, vamos dar tudo. Os regulamentos estão a ser cumpridos, mas obviamente que fica um pouco desvirtuada a competição, e sendo esta Taça bastante importante fica desvirtuada. Mas não podemos fazer nada, é o que é", lamenta o dirigente minhoto.

O Vizela-FC Porto tem pontapé de saída marcado para as 20h45 desta quarta-feira. Caso não seja adiado, contará com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.