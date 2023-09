Campeãs do mundo recusam jogar pela Espanha mesmo com nova selecionadora

As campeãs do mundo vão falhar os próximos jogos da seleção de Espanha. As 23 jogadoras exigem mais mudanças para voltar, apesar das saídas de Luis Rubiales e Jorge Vilda e de haver nova selecionadora.

As jogadoras que venceram o Mundial, mais as 12 que já tinham participado no protesto anterior e que não estiveram na Austrália e na Nova Zelândia - para um total de 41 atletas -, já comunicaram à Real Federação de Futebol (RFEF) que não estão disponíveis para a convocatória para a estreia na Liga das Nações, frente a Suécia e Suíça.

Ao todo, 81 jogadoras anunciaram, no final de agosto, a renúncia à seleção espanhola, pedindo "mudanças estruturais reais" e a demissão de Luis Rubiales, na sequência do beijo alegadamente não consentido do então presidente da RFEF à avançada Jenni Hermoso.

O selecionador Jorge Vilda, que tinha má relação com as jogadoras, foi demitido e, já depois de ter sido suspenso pela RFEF e pela FIFA, o próprio Rubiales anunciou, a 10 de setembro, que tinha pedido a demissão.

Contudo, segundo o jornal "Mundo Deportivo", as campeãs do mundo pedem, também, as saídas do secretário geral da RFEF, Andreu Camps, do responsável pelo Departamento de Integridade, Miguel García Caba, e dos membros do Departamento de Comunicação responsáveis pela emissão de declarações alegadamente falsas de Hermoso após o beijo de Rubiales.



De acordo com o portal "Relevo", as jogadoras vão emitir um comunicado a explicar os motivos da renúncia prolongada, pouco antes do anúncio da convocatória por parte da nova selecionadora, Montse Tomé.



A Liga das Nações estreia-se no futebol feminino no final de setembro, com dois chamarizes: mais um troféu e a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Espanha nunca participou nas Olimpíadas.