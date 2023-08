Presidente da federação espanhola beija jogadora durante festejos do título mundial

A seleção feminina de futebol de Espanha conquistou o título mundial. No final da partida, durante os festejos, o presidente da Federação, José Luís Rubiales deu um beijo na boca a uma das atletas.

É a mais recente polémica no seio da seleção espanhola. Depois de vários problemas entre jogadoras e o selecionador Vilda, com algumas das selecionáveis a recusarem voltar à seleção, eis que agora o presidente da RFEF se excede nas comemorações, ainda no estádio.

Quando as jogadoras de Espanha percorriam o “palco” para receber as medalhas, Rubiales abraçou e beijou Jenni Hermoso, uma das mais experientes.