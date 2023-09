Espanha. Rubiales anuncia demissão da federação de futebol

Luis Rubiales anunciou, numa entrevista a Piers Morgan, que se vai demitir do comando da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A decisão surge três semanas depois do escândalo ocorrido na final do Mundial feminino, no qual beijou na boca a jogadora Jenni Hermoso.

"Vou demitir-me. Não consigo continuar o meu trabalho", disse.



Rubiales confirma que a decisão foi tomada após uma série de conversas. "Falar com o meu pai, com as minhas filhas. Não é uma questão em relação a mim. Os meus amigos dizem-me 'tens de te focar na tua dignidade, continuar a tua vida, porque provavelmente vais prejudicar pessoas que amas'. Quando alguém não pensa somente em si... Tive de pensar imenso nestas três semanas. Não é uma questão que me afeta apenas a mim, pode afetar outras pessoas. Por isso esta é a decisão mais inteligente a tomar".