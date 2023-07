João Félix? "Ninguém está acima do Atlético", atira Simeone

Ainda assim, Simeone garante que vai "tentar fazer com que todos os jogadores somem minutos, para que ganhem ritmo". Incluindo João Félix, que está na porta de saída do clube espanhol, e Antoine Griezmann.

"O mais importante é que nenhum de nós nesta equipa é mais importante do que o Atlético. O Atlético é mais importante que todos nós. Quando chegamos há valores como compromisso, humildade, respeito... Temos de o demonstrar até ao último dia. Ninguém, mas ninguém, está acima do Atlético", frisa o técnico, sem dizer o nome do jogador português.

Em resposta a uma pergunta sobre o internacional português, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o treinador do Atlético responde de forma incisiva, aludindo ao caráter do jogador.

O português, de 23 anos, está a ser apontado a um hipotético regresso à Luz, no entanto, em declarações ao jornalista italiano Fabrizio Romano, revela que a prioridade é outra: "Adoraria jogar no Barcelona."

"Foi sempre a minha primeira escolha e adoraria ir para o Barcelona. Sempre foi o meu maior sonho desde pequeno. Se acontecer, será um sonho tornado realidade", reconheceu o avançado, a 18 de julho.

Entretanto, o presidente do Benfica também já se distanciou do jovem formado no Seixal: "É jogador do Atlético de Madrid, ponto."

João Félix tem contrato com o Atlético de Madrid, que o contratou, em 2019, por 120 milhões de euros, até 2027, contudo, depois de um empréstimo sem sucesso ao Chelsea, não conta para Diego Simeone.