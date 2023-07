João Félix quer o Barcelona. "Foi sempre a minha primeira escolha"

João Félix quer jogar no Barcelona. Apesar da ligação ao Benfica, a primeira escolha do internacional português é o clube catalão.

Félix está de saída do Atlético de Madrid, a que se juntou em 2019, proveniente do Benfica. O avançado, de 23 anos, está a ser apontado a um hipotético regresso à Luz, no entanto, em declarações ao jornalista italiano Fabrizio Romano, revela que a prioridade é outra.

"Adoraria jogar pelo Barcelona. Foi sempre a minha primeira escolha e adoraria ir para o Barcelona. Sempre foi o meu maior sonho desde pequeno. Se acontecer, será um sonho tornado realidade", declara.

O amor é correspondido. Também de acordo com Romano, a intenção do Barcelona é tentar contratar o português. Será difícil, visto que o Atlético quer recuperar investimento e os catalões estão mal de dinheiro.

João Félix tem contrato com o Atlético de Madrid, que o contratou, em 2019, por 120 milhões de euros, até 2027, contudo, depois de um empréstimo sem sucesso ao Chelsea, não conta para Diego Simeone.