Rui Costa distancia-se de João Félix. "É jogador do Atlético Madrid, ponto"

João Félix é jogador do Atlético de Madrid e ponto. Rui Costa, presidente do Benfica, reagiu desta forma aos rumores da possibilidade do regresso do avançado às águias.

Em declarações à margem de uma visita à Casa do Benfica de Albufeira, o dirigente encarnado distancia-se da contratação de Félix.

"Se o João pode ter a sensação de que o Benfica é um porto seguro como eu? Eu senti sempre um orgulho imenso de representar o Benfica, é diferente. Porto seguro dá ideia de nos sentarmos à sombra de alguma coisa. Não gosto disso em qualquer jogador e em alguém que trabalhe no Benfica. O João Félix será sempre um dos nossos, começou connosco mas é jogador do Atlético. Está esclarecida a questão. João Félix é jogador do Atlético Madrid, ponto", disse.

Gonçalo Ramos, Rafa Silva, Morato e António Silva. Há jogadores das águias com mercado, mas Rui Costa anuncia que "não há nada concreto" em relação a propostas.

"É natural que os jogadores tenham propostas. Até este momento não há nada em cima da mesa, de concreto, por qualquer jogador", explica.

Já com as contratações asseguradas de David Jurásek, Orkun Kokçu e Ángel Di María, Rui Costa explica que "o plantel está a ser formado na tentativa de o ser com poucas aquisições e poucas saídas, como temos planeado desde que acabou o campeonato".

"O mercado está aberto, mas há pouca disponibilidade da nossa parte", acrescenta.