Carlos Carvalhal sai do Celta de Vigo

Carlos Carvalhal não vai continuar no Celta de Vigo. Ao que a Renascença apurou, o projeto apresentado ao treinador português não o convenceu e a solução passou pela rescisão amigável do contrato que durava até ao final da próxima temporada.

Este desfecho já vinha sendo anunciado, sobretudo depois das declarações de Carvalhal, após ter garantido a permanência do clube na liga espanhola. "Não me vou agarrar ao contrato. Para estar num clube ´+e necessário reunir pressupostos que me satisfaçam. Há um que se cumpre: os adeptos são fantásticos. Sobre o resto teremos de conversar. Se a direção entender que acabou, resolvemos isso num minutos", disse o técnico.

Há um desencontro de ideias entre Carvalhal e o Celta, o que leva ao fim da ligação. O treinador português, de 57 anos, substituiu o argentino Eduardo Coudet, com a época em andamento, e terminou a época no 13.º lugar, garantindo a permanência na última jornada do campeonato.

Em 29 jogos no Celta, Carvalhal registou 10 vitórias, oito empates e 11 derrotas.