Chelsea não vai contratar João Félix

João Félix não vai continuar no Chelsea. A confirmação foi dada por Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, que também não confirma futuro do português nos "colchoneros".

"Fomos informados de que Pochettino não conta com João Félix para o Chelsea. Ele vai regressar, veremos. Não temos nada planeado", disse.

Félix, de 23 anos, marcou quatro golos em 20 jogos pelo Chelsea. Foi emprestado em janeiro, depois do Campeonato do Mundo, sem cláusula de compra.

O português custou 120 milhões de euros aos cofres do Atlético de Madrid, em 2019/20, mas nunca alcançou o total do potencial previsto pelo clube. Em 131 jogos pelo clube espanhol, apontou 34 golos.

Com contrato até 2027 com o Atlético de Madrid, João Félix fica com o futuro em aberto.