Abel Ferreira e José Mourinho integram "shortlist" do PSG

Abel Ferreira e José Mourinho fazem parte de uma "shortlist" de quatro treinadores em equação para assumir o comando do Paris Saint-Germain, de acordo com o jornal francês "L'Équipe".

Christophe Galtier deve sair no final da época e o PSG já estuda vários perfis. Os quatro principais candidatos, segundo a referida publicação, são os portugueses Abel (Palmeiras) e Mourinho (Roma), além do ítalo-brasileiro Thiago Motta (Bolonha), antigo médio dos campeões franceses, e do argentino Marcelo Gallardo, o único atualmente sem clube, dado que deixou o River Plate em dezembro, ao fim de oito anos e meio.

A presença de Mourinho não é surpresa, dado que o técnico da Roma já foi várias vezes associado ao PSG. A novidade é Abel Ferreira.

O contrato de Abel com o Palmeiras dura até dezembro de 2024. O treinador penafidelense, de 44 anos, está no Brasil desde 2020 e, desde então, conquistou um Brasileirão, uma Taça do Brasil, uma Supertaça, dois Paulistões, uma Supertaça Sul-Americana e duas Libertadores.