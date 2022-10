Marcelo Gallardo despede-se do River Plate em dezembro

Marcelo Gallardo anunciou que vai deixar o River Plate em dezembro, no final da época na Argentina. Emocionado, treinador, de 46 anos, disse ser "uma das decisões mais difíceis" da sua vida.

"Informei os dirigentes do River que em dezembro será o meu final de contrato e não vou continuar no clube. É uma das decisões mais difíceis e mais sentidas. É um momento complicado para expressar-me. Farei uma pausa breve e, mais do que para anunciar a minha saída, venho aqui agradecer a confiança que todos tiveram em mim.

O antigo internacional argentino, que no seu país apenas jogou pelo River Plate, está a terminar a nona época no coube. Venceu duas Libertadores, uma Copa Sul-americana e três supertaças sul-americanas. Conquistou um título de campeão argentino, três taças da Argentina e duas supertaças.