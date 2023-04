José Mourinho, outra vez, associado a interesse do PSG

José Mourinho tem, uma vez mais, o seu nome associado ao Paris Saint-Germain. A rádio RMC Sport avança que Luís Campos, diretor desportivo do PSG, pretende contratar o treinador português para a próxima temporada.

Christophe Galtier vai terminar a época, mas depois de um ano conturbado, em que a equipa não está tão dominante internamente e foi eliminada nos oitavos de final da Liga dos Campeões, deverá deixar o Parque dos Princípes.

A RMC Sport adianta que Mourinho poderá estar interessado e que há reunião agendada para Doha, no Qatar, com os responsáveis do PSG. José Mourinho cumpre a segunda temporada na Roma e tem contrato até 2024.