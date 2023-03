Castigo suspenso. Mourinho estará no banco da Roma frente à Juventus

José Mourinho vai poder sentar-se no banco de suplentes da AS Roma na receção à Juventus, no domingo, depois de a Federação Italiana de Futebol ter suspendido o castigo de dois jogos que lhe aplicara.

O treinador português foi castigado com suspensão por dois jogos e multa de dez mil euros pela expulsão na segunda parte da derrota (2-1) frente à Cremonese, na terça-feira. No final do jogo, contudo, queixou-se de que fora o comportamento do quarto árbitro que o levara a "explodir".

"Quem me conhece sabe que sou emotivo, mas não sou louco. Se tive uma reação como aquela foi porque algo acontece. É preciso ver se posso tomar medidas legais, se houver áudio do que me disse o Marco Serra [quarto árbitro]. O Piccinini [árbitro principal] mostrou-me vermelho pelo que lhe foi dito pelo quarto árbitro, que não teve a honestidade de lhe dizer o que me tinha dito e da forma como o fez, determinando a minha reação. Expulsou-me porque o quarto árbitro o pressionou", disse.



Castigo suspenso até sexta-feira





Mourinho, que admitira recorrer a ação judicial contra o quarto árbitro, Marco Serra, foi ouvido na Procuradoria Federal. Entretanto, a Roma recorreu do castigo que lhe foi aplicado pela Federação (FIGC).



Este sábado, a FIGC decidiu suspender o castigo, pelo menos, até ouvir Serra sobre o assunto audiência que está marcada para sexta-feira.

Até lá, o castigo de Mourinho fica em pausa, pelo que o técnico português poderá estar no banco frente à Juventus, no domingo, às 19h45.