Mourinho é expulso e a Roma perde e afasta-se da Champions

A Roma, treinada pelo português de José Mourinho, falhou o regresso aos lugares de Liga dos Campeões da Serie A, esta terça-feira, ao perder, por 2-1, no terreno da Cremonese.

Com o guarda-redes internacional português Rui Patrício a titular, a Roma sofreu o primeiro golo aos 17 minutos, por intermédio de Frank Tsadjout.

A segunda parte começou da pior forma para a equipa da capital de Itália: Mourinho foi expulso logo aos 47 minutos, por protestos. Vai falhar a receção da Roma à Juventus, para a 25.ª jornada, no domingo.

Ao minuto 71, Leonardo Spinazzola empatou, contudo, 12 minutos depois, Daniel Ciofani deu a vitória à Cremonese.

Com esta derrota, a Roma continua a somar 44 pontos, no quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa. Fica a três pontos de Inter de Milão e AC Milan e a um da Lazio, as equipas nos lugares de Champions.

Já a Cremonese soma três pontos preciosos para a fuga à despromoção. Está no 19.º e penúltimo lugar, com 12 pontos, a oito do Spezia, primeira equipa acima da linha de água.