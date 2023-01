Eddie Howe, treinador do Newcastle, desmente possível empréstimo de Cristiano Ronaldo ao clube inglês como parte do acordo com o Al Nassr.

A versão inglesa da "Marca" falava numa cláusula que permitia ao avançado rumar ao Newcastle (detido pelo fundo público de investimento da Arábia Saudita) por empréstimo caso o clube inglês se qualifique para a Liga dos Campeões, na próxima época.

No entanto, antes do jogo frente ao Arsenal, esta terça-feira, o treinador dos "magpies" negou essa possibilidade.

"Desejamos o melhor ao Cristiano nesta nova aventura, mas não há qualquer verdade nessa possibilidade, da nossa perspetiva", disse.

Cristiano Ronaldo também deu a entender que não voltaria ao futebol europeu durante a apresentação como jogador do Al Nassr: "Estou orgulhoso por esta decisão. Na Europa, o meu trabalho está feito. Venci tudo e joguei nos maiores clubes. É um novo desafio na Ásia. O Al Nassr deu-me esta oportunidade de mostrar o meu futebol. É um orgulho".

O português garantiu que teve várias propostas do futebol europeu - incluindo de Portugal -, mas também do Brasil, Estados Unidos da América e Austrália, mas optou pelos sauditas.

Fontes da Gestifute, empresa de agenciamento de Jorge Mendes que representou Ronaldo até às últimas semanas, garantiram ao jornal "Público" que Ronaldo não teve qualquer proposta da Europa.