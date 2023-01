Ronaldo não teve propostas da Europa, segundo empresa de Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo não teve propostas da Europa, segundo fontes da Gestifute, empresa do agente Jorge Mendes, garantiram ao jornal "Público".

O avançado português foi apresentado no Al Nassr esta terça-feira e revelou, em conferência de imprensa, que teve várias propostas da Europa, incluíndo Portugal, para além do Brasil, Estados Unidos e Austrália.

No entanto, fontes da empresa de Jorge Mendes negam que Ronaldo tivesse qualquer proposta de clubes europeus.

Jorge Mendes deixou de ser agente de Cristiano Ronaldo, segundo o jornal, e já não esteve envolvido no negócio lucrativo que levou Ronaldo a assinar pelo clube da Arábia Saudita. Em causa para rutura entre jogador e agente, um dos mais conceituados do mundo, está a saída do Manchester United e a fraturante entrevista de Cristiano Ronaldo em que disse sentir-se "traído" pelo Manchester United.

Ronaldo é agora representado por Ricardo Regufe, que já geria a carreira do jogador. Em Riade, Ronaldo chegou ao estádio já sem Jorge Mendes e apenas com Regufe a acompanhar.

O capitão da seleção nacional afirmou, na entrevista a Piers Morgan, que não respeita Erik ten Hag porque o treinador não o respeita, que o United está "parado no tempo" e que quiseram fazer dele uma "ovelha negra" e empurrá-lo para fora do clube. Também alega que os dirigentes não acreditaram nele quando justificou a ausência da pré-época com um problema de saúde de uma das filhas.



Ronaldo e Manchester United rescindiram contrato em pleno Campeonato do Mundo, a 22 de novembro.