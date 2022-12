Namorou em Portugal mas casa-se em França. John Textor é o novo dono do Lyon

O Olympique de Lyon anunciou, esta segunda-feira, que o empresário norte-americano John Textor adquiriu 77,49% das ações do clube.

Textor tornou-se acionista maioritário do OL Groupe num negócio que avalia o clube em cerca de 800 milhões de euros. Contando com a porção que partilha com a Holnest, Textor detém agora 86,57% do Lyon.

John Textor quase comprou 25% das ações da SAD do Benfica, no entanto, o clube exerceu a opção de veto e impediu a entrada do empresário norte-americano no painel de acionistas da sociedade.

O norte-americano também detém 40% do Crystal Palace e é dono (90%) dos brasileiros do Botafogo, treinado pelo português Luís Castro.

Apostar no masculino e no feminino

Em comunicado emitido no site oficial do Lyon, john Textor informa que o agora ex-proprietário do clube, Jean-Michel Aulas, manterá a gestão operacional "por, pelo menos, três anos", rodeado pela sua equipa.

"Já estamos a pensar em conjunto em como podemos fortalecer a nossa estratégia para recuperar as mais altas ambições para as nossas equipas masculina e feminina, mas também para vós, os adeptos, cujas expectativas valorizamos imensamente", salienta Textor.

O Lyon é uma das mais fortes equipas francesas, no futebol masculino: sete campeonatos, cinco Taças, uma Taça da Liga e oito Supertaças.

No entanto, é no futebol feminino que o Lyon tem o mais recheado palmarés. É por muitos considerado o melhor clube da história, devido aos 19 campeonatos, 11 Taças e recorde de oito Ligas dos Campeões.