Textor passa a controlar 90% do Botafogo

O Botafogo oficializou, esta quinta-feira, a venda da SAF (sociedade anónima de futebol) ao empresário norte-americano John Textor.

O contrato foi assinado por Durcesio Mello, presidente do clube e pelo empresário.

"Oficial. Acionista John Textor e Presidente Durcesio Mello assinam contrato visando a transferência do controle da Botafogo SAF. Que seja o início de uma era gloriosa", escreve o clube no Twitter.

Com este acordo, Textor fica com 90% das ações da SAF, sendo que 80% são de imediato. Os outros 10% chegam como garantia do empréstimo de 50 milhões de reais (cerca de 9 milhões de euros) feito em fevereiro deste ano.

John Textor também já reagiu através das redes sociais: "Chegou a hora... vamos!".