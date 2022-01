Benfica decide não prosseguir contactos com John Textor

Em comunicado da SAD do Benfica à CMVM, informa-se que o clube, fundador e acionista maioritário, decidiu terminar os contactos com Textor "por entender que os mesmos não são oportunos neste momento".

O Benfica informou, esta segunda-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que "não pretende prosseguir os contactos informais " com o empresário norte-americano John Textor.

Compra anunciada, mas por concretizar



John Textor entrou em cena como potencial comprador de 25% do capital social da SAD do Benfica a José António dos Santos, mais conhecido como "Rei dos Frangos". Contudo, após um longo vaivém com o Benfica, clube, a percentagem da eventual compra reduziu para 16.



A 16 de julho, a Direção do clube anunciou que, na condição de detentor de ações de Categoria A no capital da SAD, opunha-se ao negócio.

A compra de 16% do capital da SAD por parte de John Textor depende de aprovação prévia em assembleia geral (AG) com voto favorável do clube. Assim, a Direção do Benfica declarou "considerar inoportuna" esta operação, pelo que à mesma se oporia, "no exercício dos seus direitos e deveres", caso viesse a ser sujeita a deliberação em AG da SAD.

"Neste contexto, a Direção do Sport Lisboa e Benfica esclarece ainda que considera inoportuno receber, de maneira formal ou informal, o Sr. John Textor nesta altura", podia ler-se no referido comunicado.

Nesse sentido, John Textor anunciou que tinha suspendido a compra até depois das eleições. Notícia confirmada pela SAD do Benfica, que revelou que o prazo do acordo fora estendido até 31 de dezembro.

Após as eleições, o presidente do Benfica, Rui Costa, iniciou contactos com Textor para "avaliar intenções". Contactos esses que agora terminam, segundo informou a SAD à CMVM, esta segunda-feira.