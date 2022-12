Ten Hag: "Ronaldo foi embora e faz parte do passado"

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, diz que Cristiano Ronaldo "faz parte do passado" e só pensa no futuro dos "red devils".

Foi a primeira vez que o técnico holandês se pronunciou desde a entrevista de Ronaldo, com várias críticas a ten Hag e ao Manchester United, que viriam a resultar na rescisão de contrato entre o português e clube.

"O Ronaldo foi embora e faz parte do passado, agora estamos só a olhar para o futuro", disse, em declarações aos meios oficiais do United.

O português de 37 anos tinha contrato até ao fim da época em Old Trafford, mas o fim da relação foi acelerado pela fraturante entrevista de Cristiano Ronaldo em que disse sentir-se "traído" pelo Manchester United.

O capitão da seleção nacional afirmou que não respeita Erik ten Hag porque o treinador não o respeita, que o United está "parado no tempo" e que quiseram fazer dele uma "ovelha negra" e empurrá-lo para fora do clube. Também alega que os dirigentes não acreditaram nele quando justificou a ausência da pré-época com um problema de saúde de uma das filhas.