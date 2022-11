​Ronaldo despede-se do Manchester United. “É a altura certa para procurar um novo desafio”

Cristiano Ronaldo rescindiu com o Manchester United. O internacional português diz que está na altura certa para procurar um novo desafio na carreira.



A notícia do fim da ligação entre CR7 e o clube inglês foi anunciada esta terça-feira à tarde, através de um comunicado publicado no site oficial do Manchester United.

Cristiano Ronaldo também confirmou, em comunicado, o adeus ao clube com que venceu a primeira Bola de Ouro.

"Após conversas com o Manchester United, chegámos à decisão mútua de rescindir contrato. Adoro o Manchester United e adoro os adeptos, isso nunca mudará. É a altura certa para procurar um novo desafio. Desejo tudo de melhor ao Manchester United", pode ler-se.

Em comunicado oficial, o Manchester informa a rescisão de contrato com o avançado internacional português, de 37 anos, "por acordo mútuo".



O fim da relação foi acelerado pela fraturante entrevista de Cristiano Ronaldo em que disse sentir-se "traído" pelo Manchester United.