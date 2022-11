A FIFA proíbe as seleções de utilizarem a braçadeira “One Love”, com o símbolo LGBTQ+, durante os jogos do Mundial do Qatar.

A informação está a ser avançada pelo “The Telegraph”.

Os capitães de Inglaterra e Alemanha, Harry Kane, e Manuel Neuer já tinham confirmado que iam utilizar a braçadeira “arco-íris”.

A ideia destas Seleções era solidarizar-se com os muitos que são discriminados no país.