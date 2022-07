Cristiano Ronaldo terá pedido rescisão de contrato ao Manchester United

Ainda de acordo com o "Daily Mail", o Manchester United não conseguiu dissuadir Cristiano Ronaldo da intenção de saída este verão, no entanto, o capitão da seleção nacional "prosseguirá de forma profissional".

O clube terá recusado o pedido do avançado internacional português, de 37 anos, que pretende disputar a Liga dos Campeões, para a qual o Manchester United falhou a qualificação. O United reiterou que não tem qualquer intenção de vendê-lo , muito menos libertá-lo do último ano de contrato, e não recebeu quaisquer abordagens de outros clubes.

Ronaldo regressou na terça-feira ao centro de treinos do United, acompanhado do empresário, Jorge Mendes, depois de ter falhado o início da pré-época e a digressão por Tailândia e Austrália devido por "motivos familiares". Treinou na quarta-feira, mas assistiu ao particular com o Wrexham, que os "red devils" venceram por 4-1, da bancada.

Juntamente com os reforços Lisandro Martínez e Christian Eriksen, que também só chegaram ao clube na terça-feira, CR7 participou numa reunião com Erik ten Hag de resumo da digressão pelo hemisfério sul.

O avançado português deverá falhar o amigável de preparação com o Atlético de Madrid, no sábado, em que jogarão as primeiras opções. Por outro lado, poderá jogar com os espanhóis do Rayo Vallecano, no domingo, em que Ten Hag deverá usar as segundas escolhas.

O "Daily Mail" recorda que, devido à ausência prolongada, Cristiano Ronaldo ainda não está familiarizado com as ideias do novo treinador do Manchester United, pelo que deversá ser reintegrado gradualmente.