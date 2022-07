Ronaldo falha regresso ao trabalho no Manchester United

Cristiano Ronaldo falhou o regresso ao trabalho no Manchester United, esta segunda-feira. A BBC informa que o jogador português invocou motivos familiares, que foram aceites pelo clube. A falta está justificada, mas contribui ainda mais para a dúvida sobre o futuro de Ronaldo.

O clube e o treinador, Erik ten Hag, pretendem que CR7 fique em Old Trafford e cumpra o segundo ano do contrato, mas o jogador já terá pedido para sair. O novo técnico da equipa tem, de acordo com a imprensa inglesa, uma reunião agendada com Ronaldo para avaliar o seu futuro no Manchester United.

O plantel inicia os trabalhos de pré-época, esta segunda-feira, em Carrington e na sexta-feira parte para o "tour" de pré-temporada na Tailândia e na Austrália.