Treinador do Manchester United reitera que Cristiano Ronaldo não está à venda

O treinador do Manchester United insiste que Cristiano Ronaldo não está à venda. Erik ten Hag ainda não sabe quando poderá trabalhar com Cristiano Ronaldo, mas garante que conta com ele para a nova época.

Cristiano Ronaldo estará a forçar a saída do Manchester United, mas no clube até se fala de uma possível extensão do contrato, que termina no final da época, por mais um ano. Ten Hag admitiu essa possibilidade, no entanto, também salientou que "o curto prazo também é importante" no futebol, que vive de resultados: "Temos de ganhar desde o início."

Ficar já sem o avançado é que não está nos planos de Ten Hag.

"Ronaldo já mostrou tudo ao longo da carreira. Queremos jogar de determinada maneira e acho que um jogador de topo pode contribuir para isso. E o Ronaldo é um jogador de topo da nossa equipa", realçou.



Cristiano Ronaldo, de 37 anos, regressou a Old Trafford na temporada passada e tem mais um ano de contrato. O clube falhou o acesso à Liga dos Campeões, não por falta de golos do internacional português.