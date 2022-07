ContraCR7. Adeptos do Atlético de Madrid não querem Cristiano Ronaldo

Segundo o jornal britânico "The Times", o Atlético está disposto a vender o francês Antoine Griezmann para garantir a liquidez necessária para contratar, de 37 anos, Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Isto porque ter o avançado português implica não só desembolsar o valor da compra, como um salário entre os mais altos do futebol mundial.

A "hashtag" #ContraCR7 tornou-se tendência no Twitter, em Espanha, com numerosos adeptos do clube "colchonero", rival do Real Madrid, onde o internacional português brilhou durante nove anos, a regirem de forma negativa às notícias que apontam Cristiano Ronaldo ao Atlético.

O avançado ainda não se juntou à pré-época do Manchester United, falhou a digressão na Tailândia - alega que continua a tratar de um "problema familiar" - e estará interessado em deixar o clube, que na última temporada falhou o apuramento para a Liga dos Campeões.

O treinador do Manchester United garantiu que conta com Cristiano Ronaldo e avisou potenciais interessados que o avançado "não está à venda". Na sexta-feira, Erik ten Hag disse que "mal pode esperar" que o português se junte à equipa, para poder integrá-lo nos trabalhos.



Entretanto, os adeptos do Atlético de Madrid recordam que Cristiano Ronaldo é "persona non grata" no Wanda Metropolitano. O avançado marcou 450 golos em 438 jogos pelo Real Madrid, entre 2009 e 2018, e sagrou-se maior goleador histórico do maior rival do Atleti.

Além disso, entre Real Madrid, Juventus e Manchester United, o internacional português marcou 25 golos em 37 jogos contra o Atlético de Madrid, alguns com celebrações bastante provocadoras.

