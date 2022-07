Treinador do Manchester United avisa que Ronaldo "não está à venda"

O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, garante que conta com Cristiano Ronaldo e avisa eventuais interessado que o internacional português "não está à venda".

Em conferência de imprensa, o novo treinador do United esclarece falou com o jogador e ele não lhe falou de qualquer vontade de sair do clube.

"Li essas notícias, mas o Cristiano não está à venda. Ele está nos nossos planos e queremos ter sucesso juntos. Falei com ele antes de surgir esse tema. Tivemos uma boa conversa", revela.

Erik ten Hag acrescenta que está "ansioso" por trabalhar com CR7. Ronaldo não seguiu para estágio com o Manchester United, para a digressão de pré-época na Austrália e na Tailândia, mas o treinador reforça que não viajou "por razões pessoais".

O internacional português, de 37 anos, regressou a Old Trafford na temporada passada e tem mais um ano de contrato. O clube falhou o acesso à Liga dos Campeões e Ronaldo tem sido associado ao interesse de outros grandes clubes europeus que competem na Champions.