Ten Hag e a ausência de Ronaldo. "Preocupação talvez não seja a palavra certa"

Mais de duas semanas depois da data de regresso à pré-época, ainda não há sinal de Cristiano Ronaldo no Manchester United. No entanto, o novo treinador Erik ten Hag diz que "preocupação talvez não seja a palavra certa".

Cristiano Ronaldo estará a forçar a saída do Manchester United, mas no clube até se fala de uma possível extensão do contrato, que termina no final da época, por mais um ano.

O português, de 37 anos, regressou a Old Trafford na temporada passada e tem mais um ano de contrato. O clube falhou o acesso à Liga dos Campeões, não por falta de golos do internacional português.