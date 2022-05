Paulo Sousa e Pedro Caixinha empatam na Libertadores

Terminou empatado (2-2) o encontro entre os treinadores portugueses, Pedro Caixinha e Paulo Sousa, na fase de grupos da Taça Libertadores.

O Talleres recebeu em Córdoba, na Argentina, o Flamengo e retirou os primeiros pontos aos brasileiros na competição.

Willian Arão, na própria baliza, fez o primeiro golo da partida, aos 34 minutos, para o Talleres. Arrascaeta, a abrir a segunda parte, fez o empate, mas os argentinos responderam de imediato com golo de Michael Santos.

Pedro, a 20 minutos do final, fez o golo do empate.

Com este resultado, o Flamengo, de Paulo Sousa, passa a somar 10 pontos no Grupo H e já garantiu o apuramento para os oitavos de final da Libertadores.

Já a equipa de Pedro Caixinha fica com a qualificação bem encaminhada. O Talleres está no segundo, com sete pontos, e com dois jogos por disputar tem quatro pontos de vantagem sobre Universidad Católica e Sporting de Cristal.