Cristiano Ronaldo agradece tributo em Anfield. "Nunca o esqueceremos"

Cristiano Ronaldo agradeceu o apoio dos adeptos do Liverpool, em Anfield, que homenagearam o futebolista que perdeu, no parto, um dos dois bebés que esperava, com Georgina Rodríguez.

No Instagram, o atleta de 37 anos mostrou-se grato por um momento que não esquecerá. Os adeptos de Manchester United e Liverpool levantaram-se, ao minuto sete, para aplaudir o casal.

"Um mundo, um desporto, uma família global. Obrigado, Anfield. Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão", escreveu.