Liverpool goleia United no dia em que Anfield cantou o nome de Cristiano Ronaldo

O Liverpool recebeu e derrotou o Manchester United, por 4-0, esta terça-feira, mas foi o minuto sete do encontro, em que não houve golos, que correu as redes sociais e a imprensa internacional.

Ao minuto sete, número que Cristiano Ronaldo leva na camisola, Anfield Road inteira levantou-se para aplaudir e cantar o nome do futebolista internacional português, que na segunda-feira perdeu, no parto, um dos dois bebés que esperava com a namorada, Georgina Rodríguez.

De luto, Ronaldo não foi a jogo com o Liverpool. Ainda assim, o estádio do maior rival do United mostrou-se solidário com o avançado.

Cristiano Ronaldo revelou, na segunda-feira, que um dos dois bebés que esperava com Georgina Rodríguez não sobreviveu ao parto.

Apesar da tragédia, Ronaldo e Georgina agradecem "aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado".



Cristiano Ronaldo, de 37 anos, e Georgina Rodríguez, de 28, esperavam gémeos. A menina sobreviveu ao parto, mas o menino faleceu.

(em atualização)