Morreu o bebé de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo revelou, esta segunda-feira, que um dos dois bebés que esperava com Georgina Rodríguez não sobreviveu ao parto.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. (...) Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", escreveu o futebolista português, nas redes sociais.

Apesar da tragédia, Ronaldo e Georgina agradecem "aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado".



"Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil", acrescentou.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, e Georgina Rodríguez, de 28, esperavam gémeos. A menina sobreviveu ao parto, mas o menino faleceu.

O casal tem, ainda, Alana Martina, Eva Maria e Mateo. Cristiano Ronaldo Jr., conhecido como Cristianinho, nasceu alguns anos antes de o jogador da seleção nacional conhecer Georgina.