Supertaça. Piqué nega conflito de interesses e fala em campanha contra Rubiales

Gerard Piqué, central do Barcelona e antigo internacional espanhol, acredita que não existe conflito de interesses em ter negociado, com a Federação Espanhola, a mudança da Supertaça do país para a Arábia Saudita e fala num plano para tirar Luis Rubiales da presidência do organismo.

Numa conferência de imprensa depois do jogo entre Barcelona e Cádiz, através da plataforma "Twitch", o central remete a decisão da mudança da prova para a federação.

"Qual é o conflito de interesses? Os áudios são tirados do contexto e eu não decido nada. É uma decisão da RFEF. Eu só tento ajudar. Nada tem a ver um assunto comercial com um assunto dentro de campo. Trouxe-lhes uma oportunidade, de 120 mil euros para 40 milhões de euros", disse.

O caso explodiu em Espanha na segunda-feira, com o jornal "El Confidencial" a divulgar conversas entre Piqué, dono da Kosmos, empresa de eventos, e Rubiales. Piqué terá recebido 24 milhões de euros.