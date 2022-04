Piqué terá recebido 24 milhões por negociar Supertaça de Espanha na Arábia Saudita

Gerard Piqué, central do Barcelona e dono de uma empresa de eventos, terá recebido 24 milhões de euros por ter negociado, com o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, a final da Supertaça de Espanha na Arábia Saudita, segundo revelou o jornal "El Confidencial".

Com a Kosmos, Piqué terá intermediado a ida da final para o país saudita, num negócio que terá rendido 40 milhões de euros por edição. Valor esse que seria dividido entre a Liga espanhola, a empresa do central do Barcelona e os clubes finalistas. O acordo é de seis anos e o catalão terá recebido quatro milhões de euros por cada final.

Nas escutas reveladas pelo "El Confidencial", de alegadas conversas entre Piqué e Rubiales, também se percebe como o defesa terá convencido o Real Madrid, que estaria relutante em disputar a final da prova fora de Espanha.

"Rubi, se é um problema de dinheiro, se eles [o Real Madrid] por oito [milhões] iriam, caramba, então paga-se os oito ao Real e oito ao Barcelona. Aos outros paga-se um ou dois. São 19, a Federação ainda fica com seis. Entre seis ou nada..." terá dito Piqué a Rubiales.

A ideia original seria levar a final da Supertaça para o Camp Nou. O presidente da Federação espanhola também terá chegado a reunir-se com o Real Madrid para saber da disponibilidade de levar a final para o Estádio Santiago Bernabéu, mas já com o "não" de Florentino em mente.

"Vou a falar disto com o [Real] Madrid. Eu acho que vai dizer que não. Como eles vão recusar [receber a prova no Santiago Bernabéu], isso dá-nos jeito para justificar que a final seja no estádio com maior capacidade [Camp Nou], do campeão da Liga [Barcelona], campeão da Taça [Barcelona]. Legitimidade acho que temos, sabes?" terá explicado Rubiales a Piqué, a 3 de março de 2019.