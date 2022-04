Barcelona perde e estende passadeira do título ao Real Madrid

O Barcelona entregou, praticamente, o título de campeão espanhol ao Real Madrid, esta segunda-feira, ao perder diante do Cádiz, por 0-1.

Um golo de Lucas Pérez, aos 48 minutos, tombou a equipa de Xavi Hernández, que agora fica a 15 pontos de distância do grande rival.

O Barcelona tem menos um jogo do que o Real Madrid, no entanto, com sete jornadas em falta, só uma hecatombe permitiria que os catalães resgatassem 15 pontos, de 21 possíveis, à equipa da capital.

Em terceiro e quarto, com os mesmos pontos mas mais um jogo que o Barcelona, estão Sevilha e Atlético de Madrid, respetivamente.