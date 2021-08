Pai de Messi confirma acordo com Paris Saint-Germain

O jornal "L'Équipe", entretanto, também avança que há acordo total e que Messi ficará ligado por dois anos ao PSG, como uma temporada adicional de opção. O argentino fará exames médicos esta terça-feira e para quarta-feira está prevista a conferência de imprensa de apresentação de Messi como jogador do clube de Paris.

Jorge Messi, pai e representante de Lionel Messi, confirmou, esta terça-feira, o que já há alguns dias é dado como certo: Messi vai ser jogador do Paris Saint-Germain.

Foram várias as ameaças. Como um namoro malfadado,(...)

Messi, de 34 anos, é um jogador livre, depois de ter terminado contrato com o Barcelona. O jogador tinha a vontade de prosseguir a carreira nos catalães, mas o clube, depois de ter chegado a acordo sobre o valor do novo acordo, comunicou que o negócio não era viável. Em causa a débil situação financeira do Barça.

Seria necessário hipotecar 50 anos de direitos televisivos, explicou o presidente Joan Laporta. Messi despediu-se dos adeptos no sábado, numa conferência de imprensa em que não conteve a emoção. O argentino esteve 17 épocas no Barcelona, único clube que representou na carreira, como profissional.