Messi despede-se do Barcelona em lágrimas. "Nunca pensei despedir-me desta maneira"

Depois de 21 anos no clube catalão, onde chegou ainda um adolescente de 13 anos, Lionel Messi sai por questões financeiras, com o Barcelona sem capacidade para pagar o altíssimo salário que o jogador pedia.

"Passei por muitas coisas bonitas e más que me fizeram crescer e ser a pessoa que sou hoje. Dei tudo por este clube, esta camisola, desde o primeiro até o último dia", disse Messi, com os títulos ganhos pelo Barcelona no pano de fundo.

"Nunca pensei em despedir-me, nunca pensei que seria desta maneira. Pensava que seria com as pessoas, no relvado, a receber o último carinho. Senti muita falta dos adeptos com essa pandemia e tê-los perto de nós. Estou a sair do clube sem vê-los há mais de um ano e meio e não pensava que seria assim. Queria estar junto deles e me despedir melhor", lamentou o jogador.

Com a porta do PSG aberta e a imprensa espanhola a prever uma apresentação em Paris, já na terça-feira, Messi desvalorizou uma foto tirada com jogadores do clube parisiense mas admitiu que o clube é uma possibilidade.

"É uma possibilidade. Hoje, neste momento, não tenho nada acerto com ninguém. Quando houve a definição da minha saída daqui, tive muitas propostas, muitos clubes se interessaram, mas não tenho nada definido", afirmou o agora ex-jogador do Barça.