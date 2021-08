Barcelona teria de hipotecar 50 anos de direitos televisivos para segurar Messi

O presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, afirmou, esta sexta-feira, que a renovação de contrato com Messi teria “colocado em risco” o futuro do clube, tendo em conta a situação financeira do emblema catalão. “Os números [financeiros] do clube são preocupantes. Recebemos uma herança nefasta e calamitosa [da anterior direção], com uma massa salarial desportiva que representa 110% das receitas do clube. Não temos margem salarial. Fazer um investimento como o que se previa com o contrato de Messi acarretava certos riscos e não queremos colocar ainda mais em risco o clube”, afirmou Laporta, em conferência de imprensa. “Os números [financeiros] do clube são preocupantes. Recebemos uma herança nefasta e calamitosa [da anterior direção], com uma massa salarial desportiva que representa 110% das receitas do clube. Não temos margem salarial. Fazer um investimento como o que se previa com o contrato de Messi acarretava certos riscos e não queremos colocar ainda mais em risco o clube”, afirmou Laporta, em conferência de imprensa.

Na quinta-feira, o FC Barcelona anunciou que não iria renovar o contrato com Lionel Messi, que tinha terminado no final de junho, justificando a decisão com “obstáculos económicos e estruturais”, mais concretamente regras financeiras impostas pela Liga espanhola (LaLiga) aos clubes. Numa conferência de imprensa que durou mais de uma hora, Laporta, que foi eleito presidente em março, reforçou que o clube tem de “cumprir o fair-play financeiro” e não pode “hipotecar 50 anos de direitos televisivos”.

“Esta instituição tem 122 anos de história e está acima de qualquer jogador, inclusive do melhor jogador do mundo. O Barça está acima de todos e é preciso preservar a instituição. Já passámos por muitas coisas e conseguimos sempre ultrapassá-las. Acredito que também o consigamos agora”, referiu o presidente dos catalães.

Ainda assim, Joan Laporta assegurou que Lionel Messi queria continuar no emblema que representou nos últimos 20 anos: “Não há qualquer razão para criticá-lo. Fez todos os possíveis para continuar. O Leo queria ficar. Estou triste, mas convencido de que defendemos da melhor forma os interesses do Barça.” “Deixa um legado enorme, fez história aqui. Foi o jogador que mais troféus conquistou e é uma referência de um período brilhante, mas espero que possamos superá-lo. Iniciamos uma nova era. Há um antes e um depois [de Messi]. Trouxe alegria, êxitos, imagens que ficam para a história. Fica um agradecimento eterno. No entanto, não vou dar falsas esperanças e dizer que a situação vai ficar controlada. A massa salarial está sobrecarregada. Com Messi, correspondia a 110% das receitas e sem ele é de 95%”, alertou Laporta. Com esta separação, Lionel Messi, seis vezes vencedor da Bola de Ouro, pode mudar pela primeira vez de clube, aos 34 anos, e depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.