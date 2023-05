Toti Gomes do Wolverhampton chamado à seleção nacional

Toti Gomes é a grande novidade na lista de convocados de Roberto Martínez para os próximos jogos da seleção nacional. O central esquerdino do Wolverhampton estreia-se em chamadas à equipa A e o selecionador explica que se trata de um jogador interessante, porque tem um perfil diferente dos outros centrais.

"O Toti é um jogador muito interessante para nós, porque tem diferentes valências, em comparação com outros centrais. É forte fisicamente, esquerdino e tem boas performances pelo Wolverhampton. É um jogador com um perfil diferente", argumenta, em conferência de imprensa.

Toti Gomes, de 24 anos, joga como central ou lateral esquerdo. Esta época tem 20 jogos pelo Wolverhampton e um golo. Em Portugal chegou a estrear-se pela equipa principal do Estoril. Contratado pelos Wolves, começou por ser cedido aso suíços do Grasshoppers e, desde esta temporada, tem lugar assíduo nos ingleses.

Toti Gomes é uma das quatro novidades na lista de Roberto Martínez, em comparação com a sua convocatória de estreia. Nélson Semedo, Renato Sanches e Ricardo Horta são as outras três. De fora ficam Diogo Leite, Nuno Mendes, Matheus Nunes e João Mário, que anunciou a retirada da seleção e, confirmou o selecionador, estava nos planos para esta chamada.

Lista de convocados

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;

Defesas: Pepe, António Silva, Danilo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Cancelo, Nelson Semedo, Raphael Guerreiro, Rúben Dias e Toti Gomes;

Médios: Palhinha, Otávio, Renato Sanches, Rúben Neves, Bruno Fernandes e Vitinha;

Avançados: Bernardo Silva, Ronaldo, Ricardo Horta, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina a 17 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19h45, e joga na Islândia três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19h45.

A seleção portuguesa lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam os últimos lugares.

Os dois primeiros classificados do grupo qualificam-se para a fase final do Euro 2024, que se realiza na Alemanha.