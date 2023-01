Paulo Fonseca apoia Roberto Martínez

Paulo Fonseca envia mensagem de apoio a Roberto Martínez, novo selecionador de Portugal. O treinador do Lille entende que a escolha de Fernando Fomes era difícil e que, uma vez feita, "todos os portugueses devem estar com o novo treinador".

“Hoje ele é o meu treinador, estou com o Roberto [Martínez]", declara Paulo Fonseca, em conferência de imprensa, esta quarta-feira, antes do jogo com o Brest, para a liga francesa.