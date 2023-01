Gomes só quis Martínez e sonha alto. "Queremos estar nas meias-finais de todas as competições"

Em conferência de imprensa de apresentação do novo selecionador português, esta segunda-feira, Fernando Gomes assume que o objetivo é é começar um novo ciclo com vista ao Euro 2024 e a fazer de Portugal "um dos mais fortes candidatos ao título" no Mundial 2026:

Fernando Gomes revela que logo na primeira conversa com Roberto Martínez "ficou claro" que partilhavam da mesma visão, de que Portugal "pode e deve estar sempre nas decisões de todas as competições".

O presidente da FPF não confirma nem desmente que tenha havido interesse em José Mourinho, da Roma, no entanto, garante que só um treinador recebeu uma proposta: o novo selecionador nacional.

"O que nos interessou desde a primeira hora foi definir o perfil de selecionador que queríamos. Falámos, nesta procura, com muita gente. Todos sabem que tenho um relacionamento grande com a generalidade dos treinadores portugueses, com quem falo regularmente. O que posso confirmar é que a única proposta concreta que fizemos para ser selecionador foi ao Roberto Martínez", sublinha o dirigente.

Crias as bases para sucesso duradouro



Gomes lembra que Martínez chegou às meias-finais do Mundial 2018, que terminou no terceiro lugar, e levou a Bélgica ao primeiro lugar do "ranking" FIFA, em que também a manteve por vários anos:

"O novo selecionador teria de ser ambicioso, conhecedor do futebol internacional, habituado a treinar jogadores ao mais alto nível, com experiência nos melhores campeonatos e, idealmente, nas melhores competições de seleções. Nunca foi relevante o local de nascimento do novo selecionador nacional. O percurso de Roberto Martínez fala por si. Colocou por vários anos a Bélgica no número 1 do 'ranking' mundial e colocou-a em posição de ser capaz de disputar todos os títulos."

Gomes sublinha que os treinadores "precisam de tempo e apoio" e espera que o percurso de Roberto Martínez na seleção seja "longo e feliz".

O mandato da Direção de Fernando Gomes termina no final de 2024, dois anos antes do Mundial 2026. Ainda assim, o atual presidente da FPF considera que tem responsabilidade de "criar bases de sustentabilidade" e tudo fazer para garantir o sucesso de quem lhe suceder.