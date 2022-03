Hugo Almeida: "Conseguimos ganhar um Europeu, há que sonhar mais alto"

Hugo Almeida, antigo internacional, acredita que Portugal deve "sonhar mais alto" e ambicionar vencer o Mundial do Qatar.



O ex-avançado, hoje treinador-adjunto da Académica, esteve nas últimas três participações em "play-offs" para chegar às fases finais de um Europeu e dois Mundiais. Em declarações a Bola Branca, Hugo Almeida afirma que "o Europeu era um sonho e conseguimos conquistá-lo, agora temos de sonhar maior e mais alto".

Fernando Santos conseguiu a qualificação para o Mundial com um triunfo, por 2-0, frente à Macedónia do Norte.

No final do jogo, o selecionador lançou candidatura à conquista da competição no Qatar. Consequência de um "play-off" ultrapassado com sucesso, o selecionador português já tem seguidores no desejo manifestado ontem no final do jogo com a Macedónia do Norte, no Estádio do Dragão.