Bruno Fernandes leva Portugal ao Mundial em dois toques

Portugal está no Mundial 2022. A seleção nacional carimbou bilhete para a fase final, no Qatar, esta terça-feira, com uma vitória, por 2-0, sobre a Macedónia do Norte, na final do "play-off".

Avisada para os perigos dos macedónios, que tinham eliminado a campeã da Europa, a Itália, na meia-final, a seleção portuguesa mostrou-se muito sóbria em campo, sem permitir veleidades ao adversário.

Num jogo sem muitas oportunidades, a primeira surgiu aos 14 minutos, quando Otávio isolou Cristiano Ronaldo, que rematou ao lado. Dez minutos depois, Diogo Jota cabeceou por cima após um canto.

O golo surgiu aos 32 minutos, dos pés de um jogador várias vezes criticado por não assumir na seleção o protagonismo que tem nos clubes. Bruno Fernandes intercetou um mau passe de Stefan Ristovski, ex-colega no Sporting, tabelou com Ronaldo, que o deixou na cara de Dimitrievski, com um passe entre as pernas de um defesa, e adiantou Portugal no marcador com um remate de primeira.