José Sá substitui Anthony Lopes na seleção nacional

O guarda-redes Anthony Lopes está lesionado e foi substituído por José Sá na convocatória da seleção nacional.

O guardião do Wolverhampton tem estado em grande forma na Premier League e volta a ser chamado por Fernando Santos. Apesar de já ter estado na seleção, José Sá não soma qualquer internacionalização.

Esta é a terceira alteração na convocatória da seleção nacional. Vitinha foi chamado para o lugar de Rúben Neves, Pepe testou positivo à Covid-19 e foi chamado Tiago Djaló.

A seleção nacional treinou esta tarde, na Cidade do Futebol, na primeira sessão de preparação para o jogo com a Turquia, do play-off de acesso ao Mundial 2022. O jogo está marcado para quinta-feira, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.