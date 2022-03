Pepe testa positivo à Covid-19. Tiago Djaló convocado à seleção

Tiago Djaló, de 21 anos, é titular do Lille e foi convocado pela primeira vez à seleção nacional. O central estava ao serviço da seleção sub-21 no Algarve e falhou o primeiro treino da seleção principal, esta tarde na Cidade do Futebol, por estar a deslocar-se até Lisboa.

Pepe é mais uma baixa de peso na defesa para Fernando Santos para o jogo decisivo com a Turquia, que já não pode contar com Rúben Dias, por lesão, e João Cancelo, que está castigado.

O internacional português Pepe testou positivo à Covid-19 e é baixa na seleção nacional para a meia-final do "play-off" de qualificação para o Mundial 2022 frente à Turquia. Tiago Djaló, central do Lille e dos sub-21, foi convocado.

José Fonte, Gonçalo Inácio, Tiago Djaló e Danilo Pereira são as opções de Fernando Santos para o eixo da defesa. Gonçalo Inácio e Tiago Djaló nunca somaram qualquer internacionalização.

Pepe é o segundo caso de Covid-19 no FC Porto, que viu Mehdi Taremi testar positivo no domingo, antes do dérbi com o Boavista. O central de 39 anos é o quarto jogador com mais internacionalizações, com 123 jogos disputados.

A seleção nacional treinou esta tarde, na Cidade do Futebol, na primeira sessão de preparação para o jogo com a Turquia, do play-off de acesso ao Mundial 2022. O jogo está marcado para quinta-feira, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.