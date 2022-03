Seleção arranca preparação para a Turquia com apenas 14 jogadores

A seleção nacional arrancou a preparação para o "play-off" de acesso ao Mundial 2022 com apenas 14 jogadores disponíveis.

Diogo Costa, Rui Patrício, Gonçalo Inácio, José Fonte, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, João Moutinho, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Rafael Leão foram os jogadores à disposição do selecionador.

Pepe, que testou positivo à Covid-19, foi dispensado e Tiago Djaló, o seu substituto, está ainda em viagem desde o estágio dos sub-21 no Algarve.

Os restantes convocados, jogadores que estiveram em ação nos respetivos clubes no domingo, fizeram apenas trabalho de ginásio.

A seleção recebe a Turquia na quinta-feira, no Estádio do Dragão, na meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial do Qatar. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.