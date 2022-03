Hoje há convocados da seleção para o "play-off" do Mundial

É hoje, às 12h30, que Fernando Santos anuncia os convocados da seleção portuguesa para o "play-off" de acesso ao Mundial 2022. Portugal falhou o apuramento direto e tem de ultrapassar dois adversários para garantir presença no Qatar, no final do ano.

Primeiro defronta a Turquia, na quinta-feira, 24 de março, no Dragão, e, se vencer, decide a qualificação com o vencedor do encontro entre Itália e Macedónia do Norte, a 29 de março, também no Dragão.