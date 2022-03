Renato Sanches falha “play-off” do Mundial

O médio Renato Sanches sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e vai estar fora dos relvados durante cerca de um mês. O internacional luso está, assim, fora do “play-off” de apuramento para o Mundial 2022. A informação é avançada pelo Lille.

Renato Sanches já estava castigado para o jogo contra a Turquia, mas poderia estar disponível para a “final” contra Itália ou Macedónia.

O jogador lesionou-se durante a partida contra o Saint-Étienne para a liga francesa.

Sanches falta também o encontro contra o Chelsea para a Liga dos Campeões.

Para além do médio formado no Benfica, o selecionador Fernando Santos também já não pode contar com Nélson Semedo e Rúben Dias, ambos lesionados, e João Cancelo, castigado para a partida com a Turquia.

A convocatória é conhecida dia 17 de março. As partidas disputam-se a 24 e 29 de março.